Venezuela saluda aniversario de la República Popular China

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, envío un mensaje de felicitación al gobierno y pueblo de China a propósito de la conmemoración del aniversario 69 de su proclamación como República Popular.

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado venezolano saludó en el Día Nacional a su homólogo del país asiático, Xi Jinping, y recordó los lazos de hermandad con Venezuela; reiteramos nuestro compromiso de trabajar juntos bajo el principio de la humanidad como destino común, escribió.

La fecha recuerda que el líder del Partido Comunista de la nación oriental, Mao Tse-Tung, proclamó la República Popular China desde la Puerta de Tian’anmen, en la entrada sur del otrora Palacio Imperial en Beijing.

La fecha se celebra como fiesta nacional a propósito de la victoria en la Guerra de Liberación; desde esta jornada comienza también la llamada Semana de Oro en el país.

