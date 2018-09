Venezuela reivindica lucha de mujeres indígenas de la Patria Grande

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el Gobierno bolivariano reivindica las luchas emprendidas por las féminas de la Patria Grande, a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Indígena.

A través de la red social Twitter, el jefe de Estado exaltó la figura de la guerrera del pueblo Aymara, Bartolina Sisa, quien luchó contra la discriminación y abusos cometidos por los opresores españoles en el Alto Perú.



Nacida en 1754, Bartolina Sisa, estuvo casada con el caudillo Túpac Katari con quien organizó la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el colonialismo español en el Cuzco, Perú.

La guerrera aymara, considerada una de las mujeres más valientes de la época, murió descuartizada por las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial en el Alto Perú.

