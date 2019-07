Venezuela reitera disposición al diálogo (Fotos+Video)

Nueva York, Estados Unidos. – El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, la voluntad de paz de su Gobierno y ofreció detalles sobre el proceso de diálogo desarrollado en Barbados, y auspiciado por Noruega.

Arreaza brindó una actualización al máximo representante de Naciones Unidas de los más recientes acontecimientos en Venezuela, un país bajo agresión y bloqueo, recalcó.

El canciller expresó el agradecimiento de Caracas y de Naciones Unidas a Noruega, por facilitar el diálogo entre las partes venezolanas; y destacó la necesidad de que la comunidad internacional respete esas negociaciones, el tiempo que duren.

Ojalá este proceso nos lleve a un acuerdo político de convivencia, pero si se quiere avanzar, es necesario que haya una tregua por parte de quienes agreden a Venezuela, dijo con respecto a las posturas agresivas de Estados Unidos y la Unión Europea.

