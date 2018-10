Venezuela regula mercado de medicamentos

El Gobierno venezolano y las entidades relacionadas con la producción, distribución y venta de medicamentos ajustaron este miércoles los precios para los principios activos empleados en la elaboración de fármacos de uso común.

Tareck El Aissami, vicepresidente sectorial de Economía, precisó que lo convenido promoverá la producción venezolana de los medicamentos demandados por el pueblo, y anunció un nuevo esquema de financiamiento para que el sector satisfaga el consumo doméstico y exporte.

El Aissami y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, participaron, además, en la firma de un acuerdo de incremento salarial para los trabajadores petroleros y de las industrias básicas.

Al recordar que esas entidades garantizan la prosperidad y estabilidad socioeconómica del país, Rodríguez puntualizó que no habrá fuerza imperial que impida el desarrollo de Venezuela, su prosperidad y crecimiento económico.

