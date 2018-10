Venezuela refuta declaraciones estadounidenses

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, para justificar una intervención en la nación suramericana.

El viceministro para América del Norte, Carlos Ron, entregó una nota de protesta al encargado estadounidense de negocios en Caracas, James Story, en referencia a las aseveraciones del diplomático durante una charla sobre la migración de venezolanos.

Las declaraciones del funcionario evidencian el interés de Estados Unidos para cambiar el régimen en la nación venezolana, semejante a las intervenciones de Washington en países de Medio Oriente, subraya la embajada de Venezuela en Colombia.

La embajada rechazó lo expuesto por Whitaker a través de un comunicado, y en su cuenta en Twitter, la cancillería aseguró que el funcionario estadunidense intenta socavar la voluntad soberana del pueblo de Venezuela.

