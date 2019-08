Venezuela refuerza seguridad en frontera con Colombia

Caracas, Venezuela. – El Gobierno de Venezuela refuerza la seguridad en las zonas fronterizas con Colombia mediante la aplicación del carnet de movilidad por los pasos peatonales que limitan el acceso entre ambas naciones.

El director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, notificó que hasta el momento más de 12 mil ciudadanos colombianos se han registrado en el programa.

El funcionario explicó que el mecanismo se creó para facilitar el tránsito en la frontera de los migrantes extranjeros, a la vez que le otorga mayor seguridad al Estado venezolano.

Vizcaíno agregó que esta herramienta, la cual los visitantes deberán presentar ante la Policía Migratoria, se seguirá otorgando de manera permanente para así facilitar el acceso al país sudamericano, y adelantó que en los próximos días se implementará para los ciudadanos de Brasil.

