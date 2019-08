Venezuela rechaza sanciones a Canciller iraní

Caracas, Venezuela. – El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif.

La dignidad del pueblo de la República Islámica de Irán, y de los pueblos libres del mundo, es irreductible, escribió el titular de la diplomacia venezolana en la plataforma comunicacional Twitter.

Por la medida del Departamento norteamericano del Tesoro, quedan congelados los supuestos activos del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif en territorio estadounidense, y se prohíbe a los ciudadanos norteamericanos hacer negocios con él.

Irán ha sido blanco de sanciones unilaterales de Washington después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el 8 de mayo de 2018 abandonar el pacto nuclear de Teherán con 6 potencias.

