Venezuela ratifica defensa de su soberanía

Caracas, Venezuela.- La República Bolivariana de Venezuela, ratifica la defensa de su soberanía en la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú, evento paralelo a la VIII Cumbre de las Américas, prevista para viernes y sábado próximos.

La Cancillería informó que una delegación de ese país suramericano, llegó a la capital peruana para participar en la cita de sociedades civiles y movimientos sociales.

La integrante del Frente Bicentenario de Mujeres, Anahí Arizmendi, indicó que Venezuela estará representada en la cita por una amplia representación de diversos sectores la sociedad.

Precisó que los delegados venezolanos al evento ratificarán la defensa de la soberanía nacional, el proceso revolucionario, el compromiso con la integración regional y el apoyo al presidente Nicolás Maduro, por una América más independiente, solidaria, unida y promotora del desarrollo y el bienestar de sus habitantes.

