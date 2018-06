Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, aseguró que la voluntad gubernamental de su país es mantener relaciones de diálogo con Estados Unidos y el resto del mundo.

Rodríguez reiteró en el programa televisivo José Vicente Hoy que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su gabinete apoyan la reconciliación nacional y el diálogo con las autoridades estadounidenses y sus naciones aliadas con respeto a la soberanía e independencia.

Rechazó que los opositores extremistas traten de perturbar la estabilidad del país con énfasis en la denominada guerra económica y desconozcan la voluntad popular de defender la paz en pos del equilibrio social mediante el diálogo.

La vicepresidenta venezolana recordó que con los comicios del pasado 20 de mayo, el pueblo defendió un nuevo paradigma, un paso cualitativo en la defensa del país y en la resolución de los problemas económicos.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.