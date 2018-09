Venezuela prepara mecanismos de protección de nuevo cono monetario

La Superintendencia de las Instituciones Bancarias de Venezuela prepara nuevas medidas de seguridad financiera para garantizar la distribución de billetes y monedas del nuevo cono monetario, vigente desde el 20 de agosto pasado.

Entre los mecanismos destaca el diseño de herramientas adicionales de monitoreo, vinculadas a la declaración jurada de origen y destino de fondos de los bancos, que se basan en la frecuencia y monto de sus transacciones.

Asimismo, la Superintendencia de las Instituciones Bancarias de Venezuela solicitó la notificación oportuna de las alertas generadas en los bancos por el mal uso del efectivo y la frecuencia y locación utilizadas para realizar retiros en un día.

El nuevo cono monetario, cuya moneda se denomina Bolívar Soberano, forma parte del plan de recuperación económica impulsado por el Ejecutivo desde inicios de agosto pasado.

