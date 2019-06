Venezuela podrá ser la primera reserva de oro a nivel mundial

El Gobierno de Venezuela trabaja en la puesta en marcha de Plan Nacional Minero 2019-2025 para establecer al país como la primera reserva de oro del mundo.

El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, destacó en la red social Twitter, que el programa busca crear alianzas con los grandes, medianas y artesanales productores para el desarrollo de todo el potencial minero de la nación sudamericana.

Asimismo, resaltó que Venezuela producirá 80 toneladas anuales de oro a partir de 2025, como una de las metas establecidas en el proyecto gubernamental.

Cano precisó que el plan es el resultado de miles de consultas con el sector minero y sus empresas, quienes garantizan la producción segura para los trabajadores, estabilidad en la situación ambiental y construcción social.

