Venezuela no se rendirá ante Estados Unidos

Caracas, Venezuela. – El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que el pueblo venezolano mantiene su coraje para defender la independencia y soberanía de su país ante los ataques de Estados Unidos.

“Si el imperialismo cree que va a rendir a nuestro pueblo por presiones, por amenazas o bloqueos, se llevará otra gran sorpresa porque este pueblo digno no sabe rendirse”, destacó Diosdado Cabello.

Recordó las batallas independentistas de hace 200 años y aseguró que los venezolanos esperan el momento de pelear para vencer e insistió en la necesidad de enarbolar la bandera nacional como símbolo de soberanía y rechazó a la nueva orden ejecutiva del presidente Trump.

Esa medida de Estados Unidos autoriza al Secretario del Tesoro, en consulta con el de Estado, a imponer sanciones a las personas que brindan apoyo al ejecutivo de Nicolás Maduro.

El pueblo venezolano marcha en repudio al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y en conmemoración a los 200 años de la Batalla de Boyacá.

Los venezolanos rechazan la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, con la cual pretende asfixiar totalmente las finanzas de Venezuela.

Ante la medida de la Casa Blanca, el Gobierno bolivariano emitió un comunicado donde aseguró que las autoridades estadounidenses intentan forzar un cambio inconstitucional, asimismo el Ejecutivo ratificó el llamado a la unidad popular para enfrentar el terrorismo económico y político.

La unidad nacional cívico-militar es fundamental para transitar con firmeza y patriotismo el camino hacia la ratificación del carácter irrevocablemente independiente de Venezuela, superando juntos cualquier obstáculo…, resume el comunicado.

