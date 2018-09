Venezuela por mejorar relaciones con Colombia

Durante un encuentro este martes con migrantes latinoamericanos residentes en el país, para ocho mil de los cuales dispuso la naturalización, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a su homólogo colombiano, Iván Duque, a debatir públicamente los problemas de la frontera común.

De los beneficiados por la nacionalización, cinco mil 700 son colombianos y Maduro señaló que el éxodo de ese país hacia Venezuela no se ha detenido en los últimos años.

En el curso del mismo encuentro, el mandatario venezolano invitó a todos los empresarios colombianos a establecer vínculos de trabajo comercial en la frontera y les ofreció comprarles todas sus existencias para abastecer el mercado nacional.

Maduro les propuso también una relación segura, similar a la sostenida en el pasado y basada en la estabilidad financiera con permanencia y estabilidad, para beneficio de los ciudadanos de ambos países.

