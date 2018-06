Venezuela mantiene su política de paz

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó este domingo que el Gobierno bolivariano mantiene una política basada en el respeto a la soberanía, la paz y la búsqueda de la igualdad entre las naciones.

Arreaza explicó que a pesar de las amenazas del gobierno estadounidense, la nación sudamericana ha logrado romper el bloqueo económico impulsado desde Estados Unidos gracias a las alianzas estratégicas que mantiene con países como China, Rusia, India y Turquía.

El titular de Relaciones Exteriores añadió que Caracas se mantiene firme en su posición contra las guerras y la violencia, señalando que el país sigue trabajando en función de la cooperación entre los pueblos de la región.

En ese sentido Arreaza destacó que solo seremos independientes cuando generemos mecanismos de cooperación y enfrentemos con respeto al Norte, que siempre ha tratado de avasallar las políticas sociales.

