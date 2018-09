Venezuela llama en la ONU a defender la paz

Naciones Unidas (ONU). – El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, llamó este lunes en la Cumbre de Paz Nelson Mandela de la Asamblea General de las Naciones Unidas a establecer un compromiso mundial con una paz completa, justa y duradera.

Al intervenir en nombre del Movimiento de Países No Alineados, cuya presidencia ostenta Venezuela, Arreaza señaló que las lecciones de vida del líder sudafricano coinciden con los valores, principios y objetivos fundamentales del organismo multilateral y de la Revolución Bolivariana.

Entretanto, en Venezuela, entró en vigor un sistema de pago biométrico de gasolina en las estaciones de servicio, a fin de enfrentar el contrabando de ese hidrocarburo hacia países vecinos, lo que provoca pérdidas por 10 mil millones de dólares al año.

El mecanismo permitirá a los venezolanos registrados en el sistema de protección social conocido como Carnet de la Patria, acceder a un combustible subsidiado.

