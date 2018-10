Venezuela contra la violencia de género

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró este martes el compromiso del país con la defensa de las mujeres y contra la violencia de género.

Cabello subrayó desde el Palacio Federal Legislativo que la Revolución Bolivariana promueve mecanismos legales para evitar el uso de la fuerza en las mujeres, que constituyen el sostén del proceso revolucionario por su carácter, valentía y fuerza.

En la misma sesión, el ente legislativo otorgó la condición de Hijo Ilustre de la República al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, por su defensa de los derechos sagrados de los pueblos de la región.

El comunicado señala que la concesión enaltece al mandatario por su labor al frente de los destinos de Bolivia, su compromiso con las luchas antiimperialistas de los pueblos latinoamericanos y, en especial, su lealtad a la República Bolivariana de Venezuela.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.