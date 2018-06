Venezuela interpela propuesta de Guyana ante Corte de Justicia

El Gobierno de Venezuela interpeló la demanda unilateral que introdujeron ante la Corte Internacional de Justicia las autoridades de Guyana en relación con la controversia territorial por la zona del Esequibo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que mediante una misiva suscrita por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pueblo y Ejecutivo del país sudamericano rechazan la solicitud de Guyana de validar el Laudo Arbitral.

Como muestra de respeto a la institución judicial una delegación que lidera la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el canciller Jorge Arreaza, se presentaron en reunión donde manifestaron que la Corte carece de competencia ante la acción presentada.

Las autoridades venezolanas insisten en restablecer los contactos entre ambos países, mientras que el Gobierno de Guyana amenaza con sancionar de no acatar el eventual dictamen.

