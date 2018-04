Venezuela instalará mesas electorales en embajadas y consulados

Caracas, República Bolivariana de Venezuela.– El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, instalará más de 200 mesas de votación en embajadas y consulados en 90 países, para garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos radicados en el exterior.

Para el 20 de mayo están convocados más de 20 millones de votantes venezolanos, a fin de elegir al presidente del periodo 2019-2025.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales, establece como único requisito para ejercer el voto en el extranjero, que las personas tengan residencia legal en el país donde van a sufragar.

Como parte del cronograma trazado por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones, el lunes último se realizó la auditoría a los 276 cuadernos de votación, que contienen los datos de los electores con derecho a sufragar en el exterior, para elegir al presidente de la República.

