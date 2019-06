Venezuela incorpora nuevos billetes al cono monetario

El Banco Central de Venezuela notificó la entrada en vigor, a partir del 13 de junio, de tres nuevos billetes en el cono monetario vigente.

Mediante nota de prensa, la institución financiera explicó que el objetivo de la ampliación de la actual denominación, es hacer más eficiente el sistema de pagos y facilitar las transacciones comerciales.

Las nuevas piezas tendrán valor de 10 mil, 20 mil y 50 mil bolívares soberanos, los cuales comenzarán a circular paulatinamente; al respecto, el Banco precisó que los billetes vienen a complementar y optimizar los de actual circulación, en aras de cumplir con los requerimientos de la economía nacional.

Como parte del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, el Ejecutivo venezolano estableció el proceso de reconversión monetaria; esta iniciativa gubernamental estuvo acompañada entonces por otras medidas.

