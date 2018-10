Venezuela hacia un futuro de grandeza

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que su país avanza hacia un futuro de grandeza y en defensa y fortalecimiento de los derechos sociales de todo el pueblo.

Maduro presentó un video que reseña las actividades realizadas en la semana recién concluida, en el cual señala que en ella comenzó el año escolar, se lanzó la criptomoneda el Petro, y se entregó la vivienda número 2 millones 200 mil.

Con relación a las políticas sociales orientadas a respaldar a la juventud estudiantil y trabajadora el mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno bolivariano con su fortalecimiento y las llamó a sumarse a la construcción de la patria socialista.

A propósito del IV aniversario de la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, Maduro recordó que esa iniciativa procura inculcar valores solidarios y los principios esenciales para cambiar el mundo desde una visión inclusiva socialista.

