Venezuela garantiza viviendas para población vulnerable

La mayoría de los más de 2 millones de hogares construidos hasta hoy por la Gran Misión Vivienda Venezuela es asignado a familias vulnerables y de bajos ingresos económicos.

El ministro de Hábitat y Viviendas, Ildemaro Villarroel, notificó que pese a las restricciones por el bloqueo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, el ritmo de la edificación de inmuebles por parte del Estado venezolano se mantiene.

Destacó que los sectores más vulnerables han sido beneficiados gracias a que el Gobierno logra conjugar variables económicas con las capacidades de organización del Poder Popular.

Asimismo, explicó que una de las estrategias de protección gubernamental para garantizar el acceso a los hogares obedece a la evaluación crediticia que se realiza sobre la base del ingreso familiar, así como, el Subsidio Directo Habitacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.