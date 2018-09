Venezuela garantiza bienestar de migrantes

Con la activación del Plan Vuelta a la Patria, el Gobierno de Venezuela persigue garantizar el bienestar de sus ciudadanos y desmontar la campaña mediática dirigida a emplear la migración como arma política contra el país.

El presidente Nicolás Maduro ordenó esta semana la activación de un puente aéreo para el regreso de los venezolanos que deseen retornar al suelo natal, según fuentes gubernamentales.

En la madrugada de este jueves arribó a Venezuela un avión con 92 connacionales a bordo, provenientes de Ecuador, como parte de un programa que ya permitió reingreso de 89 personas desde Perú y más de 1200 a través de la frontera con Brasil.

Asimismo, se prevé que mañana llegue otro grupo de emigrantes desde territorio peruano, mientras el próximo lunes partirá un vuelo hacia Argentina en busca de más venezolanos.

