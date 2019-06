Venezuela fortalece políticas de protección a solicitantes de asilo

El Gobierno de Venezuela fortalece sus políticas de protección social a solicitantes de asilo con la apertura de nuevas oficinas en los estados de Bolívar y Amazonas.

Según el presidente de la Comisión Nacional para Refugiados, Juan Carlos Alemán, ambas sedes se suman a las existentes en las zonas fronterizas de Apure, Táchira y Zulia, en los límites con Colombia.

Explicó que la institución venezolana aboga por la sustitución del documento de identidad provisional utilizado por refugiados, medida que ubica al país suramericano a la vanguardia con relación a los métodos de identificación de migrantes en esa condición.

Recordó que en febrero de 2016 el estado de Zulia recibió a más de 400 familias a consecuencia del asedio del grupo paramilitar Águilas Negras en la zona, situación que el Gobierno colombiano jamás reconoció.

