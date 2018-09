Venezuela firmó más de 20 acuerdos de cooperación con China

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a su país luego de una exitosa gira por China, donde firmó 28 acuerdos de cooperación en materia educativa, salud, tecnología, seguridad, comercio, energía, minería y cultura.

A través de la red social Twitter, el jefe de Estado a su llegada por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, manifestó que el Programa de Recuperación Económica venezolano cuenta con el apoyo de la nación asiática.

El mandatario venezolano partió hacia China el pasado 12 de septiembre, donde sostuvo encuentros de alto nivel con su homólogo, Xi Jinping, entre otras autoridades gubernamentales y del sector financiero.

Asimismo, Maduro presidió la clausura de la reunión de la Comisión Mixta Venezuela-China, y destacó que los acuerdos ratifican el camino del desarrollo compartido de las inversiones.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.