Venezuela felicita a Trinidad y Tobago en el día de su independencia

Venezuela felicitó al Gobierno y pueblo de Trinidad y Tobago al celebrarse el aniversario 56 de la independencia de esa nación caribeña, indicó la cancillería en un comunicado.

Las autoridades venezolanas recordaron además la figura del intelectual y político trinitense Eric Williams, ‘reconocido por su legado independentista e integracionista, fuente nutriente de la política exterior de la Comunidad del Caribe’.

Venezuela mantiene su más firme voluntad de estrechar los profundos vínculos entre nuestras naciones hermanas, caracterizados por lazos históricos y culturales, que nos han llevado a preservar y fortalecer la amistad y la cooperación, precisó el texto.

Las autoridades de Venezuela y Trinidad y Tobago suscribieron esta semana un acuerdo en materia energética en procura del desarrollo económico y el bienestar de ambos pueblos, según el contenido del documento.

