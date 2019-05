Venezuela expone logros del sector de la vivienda en Naciones Unidas

El ministro de Vivienda y Hábitat de Venezuela, Ildemaro Villarroel, expuso los logros del sector en beneficio del pueblo en la inauguración de la I Asamblea del Hábitat de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia.

El titular precisó que como parte del evento, la delegación del país sudamericano exhibirá cómo con la Revolución Bolivariana, los venezolanos disfrutan de un proyecto destinado a los más humildes.

Villarroel explicó que más de 12 millones de personas, poco más de la tercera parte de la población de Venezuela, fueron beneficiadas hasta la fecha por la misión estatal, creada inicialmente para socorrer a las familias afectadas por intensas lluvias a finales de 2010.

Posteriormente, el programa extendió su alcance al resto de la población, que por razones económicas, y debido al alto costo de los inmuebles en el mercado especulativo, carecían de una casa propia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.