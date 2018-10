Venezuela exige justicia a 42 años del crimen de Barbados

El Gobierno y pueblo de Venezuela exigen justicia, cuando se cumplen 42 años del atentado terrorista contra un avión civil cubano, con 73 personas a bordo en Barbados.

En repudio al hecho, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de la red social Twitter, cuestionó que aún el Gobierno de Estados Unidos continúe con su política de protección a terroristas.

Igualmente, afirmó que los venezolanos exigen justicia y el cese de la impunidad ante acciones similares que alientan al irrespeto e injerencia de la soberanía de los Estados.

En Cuba el seis de octubre es considerado de manera oficial como Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado; la fecha fue escogida precisamente para recordar el crimen contra el avión, cuyos autores tenían probados vínculos con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia.

