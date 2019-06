Venezuela evalúa impacto de reapertura de fronteras con Colombia

Autoridades del Gobierno venezolano evaluaron el impacto de las políticas estatales en la zona fronteriza, tras la reciente apertura de los pasos peatonales con Colombia.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el canciller de la República, Jorge Arreaza; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol; y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos.

El viernes último, el propio mandatario anunció la apertura de los puentes internacionales que enlazan los límites colombo-venezolanos a partir del sábado 8 de junio; luego que se ordenara su cierre en respuesta a los planes de la oposición nacional.

Al respecto, el jefe de Estado Nicolás Maduro precisó que la decisión de abrir la frontera colombo-venezolana, responde al ejercicio pleno de la soberanía bolivariana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.