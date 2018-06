Venezuela evalúa cooperación con el Caribe

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, como parte de una gira que realiza por países del Caribe.

Durante el encuentro, los representantes de ambas naciones evaluaron mecanismos para afinar lazos de cooperación y hermandad, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en su cuenta de Twitter.

El canciller venezolano, quien también intercambió con el premier de Santa Lucía, se encuentra de gira oficial por los países del Caribe, con el objetivo de revisar los mecanismos de cooperación de las diversas áreas de interés común.

En materia de diplomacia regional, Venezuela es promotora de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño, Celac, y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.