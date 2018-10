Venezuela y España envían ayuda a Indonesia

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció a través de un mensaje en twitter que su país destinará diez millones de dólares en ayuda humanitaria para Indonesia con el fin de contribuir a paliar los daños sufridos recientemente por un terremoto y un tsunami.

Arreaza apuntó que la solidaridad humanista de la Revolución Bolivariana se hace presente en varios frentes y aseguró que los recursos que donarán provienen de un fondo que activan para apoyar a países afectados por desastres naturales

España anunció que ayudará a Indonesia y envió un avión con tiendas de campaña que darán cobija a más de mil doscientas personas, lo cual tiene lugar tras la aceptación del país sur-asiático a través de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres.

A consecuencia del terremoto y el tsunami de hace una semana, en Indonesia fallecieron más de mil 500 personas y otras 71 mil permanecen desplazadas.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.