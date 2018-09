Venezuela dispuesta a defender integridad de emigrantes ante ONU

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno bolivariano está dispuesto a acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas para defender la integridad de los emigrantes nacionales.

En rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, la vicemandataria mostró cifras y elementos que desmotan la matriz de opinión divulgada por medios internacionales en torno a la migración de venezolanos.

Nosotros nos preparamos para defender la integridad y dignidad de nuestro pueblo; nosotros estamos dispuestos a ir a la Asamblea General de la ONU con la verdad de Venezuela y del mundo, manifestó Rodríguez.

Rodríguez también denunció a un grupo de países que trabajan para los intereses imperiales en aras de atacar a Venezuela en las instancias diplomáticas internacionales, quienes además se preparan para continuar su arremetida en las Naciones Unidas.

