Venezuela difundirá la verdad sobre intentona golpista

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó al vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, difundir las pruebas de la asonada golpista de este martes, y mostró videos en los que algunos militares participantes testimonian cómo fueron engañados.

En alocución radiotelevisada, el mandatario aseguró que los implicados en la intentona solo pretenden imponerse por la violencia y únicamente les interesa subvertir el orden y la democracia en el país suramericano.

Maduro agradeció enfáticamente al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana su decidida respuesta al acto contrarrevolucionario, al igual que las muestras de solidaridad recibidas de gobiernos, movimientos sociales e intelectuales.

El jefe de Estado destacó que gran parte de la comunidad internacional reconoció que lo ocurrido fue un acto de engaño, que desenmascaró del todo a la oposición al servicio del imperio.

