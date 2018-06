Venezuela destaca importancia de alianzas estratégicas

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó la importancia de las alianzas estratégicas con varias naciones para enfrentar los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores precisó que el país sudamericano ha logrado romper el cerco del gobierno estadounidense, mediante el impulso de los nexos con China, Rusia, India, Turquía, entre otros Estados.

Mencionó además la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, y los vínculos con las 120 naciones que conforman el Movimiento de Países No Alineados, cuya presidencia pro-témpore ocupa Venezuela.

Arreaza señaló que la política exterior impulsada por la Revolución bolivariana es un recurso fundamental para hacer frente a los constantes ataques internacionales contra la nación sudamericana.

