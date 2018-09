Venezuela denunciará a Almagro en Naciones Unidas

La nación venezolana sostiene su intención de denunciar ante Naciones Unidas al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, luego de sus declaraciones sobre una posible incursión violenta contra ese país.

Nada lo salvará de que se denuncie ante Naciones Unidas y las instancias internacionales por procurar la intervención militar en territorio venezolano, escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de su cuenta en Twitter.

Las afirmaciones se refieren al pronunciamiento del diplomático uruguayo en la localidad fronteriza de Cúcuta, Colombia, cuando dijo no se debía descartar ninguna opción para derrocar a Maduro.

Cuba, Nicaragua y Bolivia, y organizaciones sociales como la Izquierda Socialista de Perú, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) se pronunciaron contra la injerencia.

