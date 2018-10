Venezuela denuncia guerra psicológica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que está en ejecución una operación de guerra psicológica con respecto a la migración venezolana, a fin de falsear la cifra real de connacionales en el extranjero.

Maduro repudió igualmente la campaña de xenofobia impuesta a los nacionales residentes en el exterior, y señaló que reforzará el Plan Vuelta a la Patria, que se encarga de repatriar de manera voluntaria a los venezolanos.

En el mismo contacto con los medios, en el Palacio de Miraflores, el mandatario venezolano presentó la criptomoneda el Petro como divisa de intercambio comercial con estándares internacionales y respaldada por las riquezas naturales del país.

También inauguró la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, entidad encargada de rectorar los procesos relacionados con la nueva moneda digital, la cual podrá ser adquirida por los venezolanos a partir del próximo viernes.

