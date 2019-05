Venezuela denuncia en ONU actos de corrupción de Estados Unidos

El Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, denunció la modalidad que tienen algunos países como Estados Unidos de apropiarse de las riquezas de los pueblos, y cometer hechos de corrupción.

Durante la Convención de Anticorrupción y Recuperación de Activos, celebrada en Viena, Austria, por la Organización de las Naciones Unidas, el funcionario informó sobre los fondos del país sudamericano retenidos, congelados o confiscados por instituciones bancarias en varias naciones.

El Contralor General, precisó que los actos de hostigamiento al desarrollo económico venezolano, tiene como meta obstaculizar el libre comercio de la nación.

El presidente del Consejo Moral Republicano, expuso lo relativo al robo de la Corporación Petrolera Citgo, la principal comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos venezolana en Norteamérica, y la mayor filial de la estatal Petróleos de Venezuela.

