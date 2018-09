Venezuela denuncia conjura estadounidense

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes la conspiración permanente desde el poder en Estados Unidos para derrocar al gobierno constitucional de su país.

Sin embargo, todas esas maniobras se enfrentarán con la cohesión y fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, afirmó Maduro en rueda de prensa con medios internacionales en el Palacio de Miraflores.

Al referirse a revelaciones de medios estadounidenses sobre reuniones sostenidas entre funcionarios del Gobierno de Donald Trump y militares venezolanos, el mandatario indicó que los planes conspirativos en su contra se gestan desde marzo pasado.

Al respecto denunció las actividades de un general venezolano retirado que asegura que perpetrará un golpe de Estado en octubre, y condenó las amenazas proferidas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, partidario de una acción militar para derrocar la Revolución bolivariana.

