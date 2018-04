Venezuela dará lección de civismo en venideros comicios

Caracas, Venezuela.- El periodista José Vicente Rangel aseguró este domingo que el pueblo tendrá la oportunidad de dar una lección de civismo y responsabilidad a los enemigos de Venezuela en las elecciones del 20 de mayo.

Es una oportunidad para dar a los enemigos de Venezuela, de sus instituciones y de su pueblo, una lección de responsabilidad, madurez ciudadana, civismo y capacidad para superar los obstáculos, dijo Rangel en su programa dominical José Vicente Hoy, transmitido por el canal Televen.

Significó, además, la importancia para garantizar la paz y el progreso de los venezolanos en los comicios para elegir al Presidente y a los legisladores de los estados y municipios.

Rangel expresó la necesidad de superar el tiempo de odio y venganza promovidos por la extrema derecha del país y abogó por impulsar una etapa con sentido humanista, con el amor y la vocación de servir a la colectividad.

