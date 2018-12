Venezuela y Cuba fortalecen cooperación conjunta

Venezuela y Cuba fortalecen la cooperación conjunta en materia de salud, con la próxima creación de una empresa para la reparación y mantenimiento de equipos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas del país sudamericano.

El ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, informó al respecto que las dos naciones suscribieron nuevos convenios en el contexto de la XVI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.

Durante la cita, ambas carteras formalizaron un nuevo acuerdo para la formación de técnicos, y la presentación y asesoramiento para los servicios de electromedicina en el país suramericano.

El documento fue suscrito junto al ministro de Salud de la isla antillana, José Ángel Portal, para potenciar además el adiestramiento del personal cubano dirigido a los técnicos venezolanos.

