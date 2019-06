Venezuela condena artimañas de Estados Unidos

El bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela está sostenido en engaños repetidos para derrocar la democracia del país sudamericano, denunció el dirigente político Héctor Rodríguez.

Rodríguez, miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresó que las sanciones impuestas por Washington y las acciones de la derecha nacional buscan, mediante mentiras, lograr los objetivos que por la vía electoral no alcanzan.



En ese sentido resaltó que la dirigencia opositora aprovecha las medidas de coacción económicas, para hacer propaganda con el argumento de que son para castigar a los funcionarios públicos, aun sabiendo que nada de eso es cierto.

El gobernador del estado de Miranda, enfatizó que para los venezolanos ha quedado claro lo que el Libertador Simón Bolívar tanto predijo, y Chávez advirtió, no descansaremos mientras la soberanía y democracia del pueblo sea atacada, concluyó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.