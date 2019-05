Venezuela apuesta por independencia financiera

Venezuela busca implementar un nuevo sistema de pago independiente y soberano en respuesta al bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos, informó el superintendente del sector bancario, Antonio Morales.

La nación enfrenta una importante amenaza al sistema financiero, en particular contra la banca pública, denunció Morales, quien añadió que entre las medidas adoptadas se encuentra la protección del sistema de pago para hacerlo independiente.

El funcionario detalló que tendrán un sistema de pago nacional, donde el enrutamiento sea local para evitar alguna nube en el exterior, debido a que Estados Unidos puede actuar para dejar a los venezolanos sin sistema para pagar.

La Superintendencia Bancaria instruyó desde 2010 a las instituciones del sector hacer uso de sistemas de transportes de datos dentro del territorio de Venezuela, para aprovechar la logística propia.

