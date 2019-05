Venezuela apuesta por diversificación alimentaria

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer el Plan de Pesca de este año, el cual contempla lograr 300 mil toneladas de diferentes especies marinas para satisfacer la demanda nacional.

En el estado litoral de Vargas, el mandatario insistió en hacer las inversiones necesarias para impulsar el sector, entre las que citó la atención de 12 mil embarcaciones y garantizar la seguridad social para la comunidad pesquera.

Maduro dialogó con una delegación de pescadores, a quienes recordó que el comandante Hugo Chávez erradicó la pesca de arrastre, lo que propició recuperar los ecosistemas en las costas venezolanas.

Venezuela busca diversificar sus fuentes alimentarias porque la guerra económica impuesta por Estados Unidos obstaculiza cumplir los planes de producción, que en el caso de la agricultura impedirá alcanzar el millón de hectáreas previsto de diversos cultivos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.