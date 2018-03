Venezuela aplica medidas para enfrentar ataques económicos

Caracas, Venezuela. – El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró que el nuevo cono monetario permitirá facilitar las transacciones económicas y comerciales en ese país, con el fin de mejorar la disponibilidad del efectivo y evitar el contrabando de extracción hacia Colombia.

Desde el Palacio de Miraflores, El Aissami señaló que sin una moneda propia las economías pierden una poderosa herramienta para cuidar y proteger el poder adquisitivo del pueblo.

El presidente Nicolás Maduro firmó, este jueves, el decreto de reconversión monetaria para avanzar hacia la estabilidad económica del país, una medida que vendrá acompañada del nuevo cono monetario.

La reconversión contempla eliminar tres ceros en la moneda y la entrada en circulación, a partir de junio, del cono, o sea, nuevos billetes que se llamarán Bolívar Soberano; la medida prevé colocar correctivos a elementos que distorsionan la economía como la inflación.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.