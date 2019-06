Venezuela acusará a Estados Unidos ante la comunidad internacional

La Cancillería de Venezuela anunció que emprenderá acciones firmes para que el Gobierno de Estados Unidos, rinda cuentas ante la comunidad internacional por los crímenes confesos ejecutados contra el pueblo de Venezuela.

El país suramericano reitera que las restricciones que Washington ha impuesto en materia económica y humanitaria, constituyen una flagrante violación del derecho internacional, así como de los compromisos derivados de la Carta de las Naciones Unidas.

Es tal el descaro del Gobierno supremacista, que planificó y encabezó ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela durante el mes de marzo para derrocar al Gobierno constitucional venezolano, señala el texto.

De igual manera, la administración estadounidense ha aprobado una serie de medidas económicas y financieras contra Venezuela, como manera de forzar la eventual salida del presidente de ese país.

