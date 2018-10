Venezolanos rememoran victoria de Chávez

El Gobierno y pueblo de Venezuela rememoran los 6 años de la última victoria electoral del comandante Hugo Chávez, momento en el cual la fuerza popular lo nombró Presidente invicto.

En aquella jornada cívica y democrática de 2012, más de 15 millones de electores acudieron a las mesas de votación para cumplir con su deber y derecho ciudadano de sufragar, convirtiéndose Chávez en el único venezolano en ganar por quinta vez una elección presidencial.

Su más cercano contendiente, el candidato de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Henrique Capriles, alcanzó solo algo más de 6 millones de votos.

La historia presidencial de Chávez, a quién recuerdan los venezolanos, se inició el 6 de diciembre de 1998, cuando al ganar esas elecciones ponía fin a la hegemonía política que existía en el país sudamericano.

