Venezolanos rechazan intervención extranjera

Caracas, Venezuela. – El 92 por ciento de los venezolanos rechaza la invasión militar promovida por el Gobierno de Estados Unidos y desea resolver los problemas internamente, informó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde el Palacio de Miraflores en transmisión nacional de radio y televisión, el jefe de Estado precisó que los sondeos reflejan que el 80 por ciento de la ciudadanía está en contra del intervencionismo de las autoridades de Colombia en los asuntos de Venezuela.

El dignatario destacó que a pesar de las amenazas enfrentadas por el país en las últimas semanas el pueblo no se rinde y mantiene la defensa de la soberanía; es impresionante la fortaleza moral y política del colectivo nacional, enfatizó.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Nicolás Maduro como parte del inicio del operativo Carnavales Seguros 2019, que se activará a partir de este jueves en Venezuela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.