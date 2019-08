Venezolanos defienden soberanía de Petróleos de Venezuela

Caracas, Venezuela. – El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, enfatizó que el pueblo venezolano defiende la soberanía nacional ante la operación criminal que pretende ejecutar Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela.

En su programa Con el Mazo Dando, el máximo representante del Poder Legislativo aseguró que las acciones de Washington cuentan con el apoyo de la derecha interna.

Cabello indicó que los recientes ataques contra Venezuela y la estatal petrolera se deben al éxito obtenido en la XXV edición del Foro de Sao Paulo, que se llevó a cabo entre el 25 y el 28 de julio en Caracas.

Asimismo, recalcó que la participación del dirigente opositor Juan Guaidó en los planes de despojar de sus recursos al país sudamericano desacreditan a los sectores derechistas, y evidencia las ansias de apoderarse de las riquezas de la nación.

