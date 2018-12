Venezolanos defenderán su patria

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó al pueblo a asegurar la toma de posesión para un segundo mandato del presidente Nicolás Maduro.

Durante la transmisión de su programa televisivo Con el Mazo Dando, el dirigente enfatizó que ninguna maniobra impedirá implementar la decisión democrática de los venezolanos, ante los intentos de la derecha de impedir la juramentación de Maduro, el 10 de enero próximo.

En la misma transmisión, Cabello desmintió versiones acerca de la supuesta instalación de una base militar extranjera en la isla La Orchila, con lo cual se pretende justificar una intervención militar a Venezuela por Estados Unidos y algunos de sus aliados en la región.

Cabello enfatizó que de suscitarse una agresión, será el pueblo en armas quien saldrá en defensa del país, con el mismo ímpetu con el que busca solucionar las dificultades económicas.

