Venezolanas apoyarán reelección de Nicolás Maduro

Venezuela.- Las mujeres revolucionarias de Venezuela aspiran a contribuir con 6 millones de votos a la reelección del presidente Nicolás Maduro, en los comicios del 20 de mayo, informó, este martes, la ministra para la mujer, Blanca Ekhout.

Agregó que la sección femenina del Comando de Campaña de la Patria Simón Bolívar evalúa acciones a ejecutar en todas las comunidades del país para alcanzar esa meta en las venideras elecciones.

La titular precisó que se encuentran instaladas sedes en los 23 estados venezolanos y en el Distrito Capital, y aseguró que en los comandos participarán trabajadoras, jóvenes, indígenas, campesinas, y representantes de otros sectores de la sociedad.

De igual modo, Blanca Ekhout ratificó el compromiso de las mujeres venezolanas con el presidente Nicolás Maduro y la continuidad de la Revolución Bolivariana como proyecto social de la nación sudamericana.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.