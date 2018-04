Veintiún Jefes de Estado estarán presentes en Lima

Un total de 21 Jefes de Estado han confirmado hasta el momento su asistencia a la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Lima, Perú, a la que también asistirán representantes de 31 estados de la región.

La gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción centrarán los debates en el encuentro hemisférico el próximo viernes 13 y el sábado 14.

Al mismo tiempo, la capital peruana será sede de encuentros entre sindicatos, organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil, así como también de empresarios y parlamentarios, previo a la referida Cumbre.

La declaración de Lima, que será aprobada por los Jefes de Estado, propone, entre otros aspectos, establecer una cooperación judicial más ágil, así como también un mayor intercambio, con vistas a enfrentar la corrupción y la impunidad de quienes lo cometan.

